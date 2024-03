Tunisie-Aïd El-Fitr : Mise en garde contre les jouets de contrebande

En prévision de la célébration de l’Aïd el-Fitr, les ministères de la Santé et du Commerce ont appelé à la vigilance et à éviter l’achat de jouets de contrebande, vendus en dehors des circuits organisés et pouvant représenter un danger pour les enfants.

Les ministères ont ainsi rappelé que les produits vendus en dehors des circuits organisés peuvent représenter un danger pour la santé et la sécurité des enfants, n’ayant pas été soumis au contrôle officiel, tout en appelant les parents à vérifier l’indication des données obligatoires relatives à l’âge ainsi que celles de mise en garde, inscrites sur l’emballage extérieur.

Les consommateurs sont également appelés à éviter certains produits, citant notamment les pétards, les jouets à projectiles, à cartouches et les épées, les viseurs en Laser…, tout en soulignant que les services de contrôle ont entamé des opérations de contrôle dans les différentes régions du pays.

Y. N.