Tunisie-Solidarité : « 85510 », pour faire un don à SOS Villages d’Enfants

L’Association tunisienne des Villages d’Enfants “SOS” (ATVESOS) a annoncé, ce jeudi 28 mars 2024, avoir obtenu l’autorisation de la présidence du gouvernement pour la collecte de dons par SMS.

Il est donc désormais possible de faire dons à l’Association SOS Villages d’Enfants Tunisie, en envoyant un SMS (d’une valeur de deux dinars) au 85510, et ce, via les trois opérateurs Tunisie Télécom, Orange et Ooredoo.

L’association prévoit de collecter trois millions de dinars en vue de soutenir le budget des quatre villages d’enfants situés à Gammarth, à Siliana, à Mahrès et à Akouda, et subvenir aux besoins quotidiens des enfants qui y pris en charge ainsi que pour les bénéficiaires du programme de renforcement de la famille destiné aux enfants risquant de perdre le soutien familial.

La même source rappelle que les donateurs peuvent faire don de l’argent de Zakat El-Fitr au profit de l’association, comme récemment indiqué par le Mufti de la république.

Y. N.