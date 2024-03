Banlieue sud-Tunis : Arrestation d’un individu, auteur d’une série de vols dans des voitures

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé, vendredi 29 mars 2024, l’arrestation d’un individu, auteur de plus de 40 vols dans des voitures dans la banlieue sud de Tunis.

La garde nationale de Ben Arous a ouvert une enquête après plusieurs plaintes déposées par des citoyens habitant dans la banlieue sud, victimes de vols, indique la DGGN.

Grâce aux investigations et notamment aux caméras de surveillance, le suspect a été identifié et arrêté chez lui, à Hammam-Lif, où les agents ont découvert différents objets volés, notamment des smartphones, des papiers de véhicules, des permis de conduire, des pièces d’identité et différentes sommes d’argent.

Le suspect a avoué son forfait et a reconnu avoir commis, au cours des derniers jours, plus de 40 vols dans des voitures stationnées dans les rues de différents quartiers de la banlieue sud de Tunis.

Il a été placés en détention sur ordre du ministère public et l’enquête se poursuit.

