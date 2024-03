L’Organisation des jeunes médecins déplore le décès de son ancien président Dr Jed Henchiri

L’Organisation tunisienne des jeunes médecins a déploré, dans la soirée de ce vendredi 29 mars 2024, le décès de son ancien président Dr Jed Henchiri.

Médecin et activiste de la société civile sur différents fronts, il a farouchement défendu la santé publique, le droit d’accès aux soins, les droits des jeunes médecins et des étudiants étrangers en Tunisie, entre autres combats nobles et justes…

L’OTJM a présenté ses condoléances à la famille et proches de Dr Jed Henchiri ainsi qu’à tous ses confrères et consœurs, suite à la perte de ce jeune médecin engagé, ravi à la fleur de l’âge.

En cette douloureuse circonstance, l’équipe de Kapitalis présente ses condoléances les plus attristées à la famille, aux proches et amis du regretté Dr Henchiri

Y. N.