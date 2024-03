Meloni se félicite de la baisse du nombre des migrants provenant de la Tunisie  

Se félicitant des résultats positifs de l’accord sur la migration conclu l’année dernière entre l’Union européenne (UE) et la Tunisie, Giorgia Meloni a déclaré que «les débarquements [des migrants irréguliers] ont diminué de 60%, notamment en provenance de Tunisie».

Invitée de l’émission Fuori dal coro sur Rete4, jeudi 28 mars 2024, la Première ministre italienne a aussi expliqué : «On peut et on doit toujours faire plus». Et d’ajouter : «Lorsque les débarquements ont considérablement augmenté l’année dernière, j’ai dit que je préférais les résultats structurels aux résultats immédiats mais éphémères. Même si à court terme je devrais payer un prix. Mais ensuite les résultats arrivent progressivement».

Meloni a estimé que la stratégie que l’Italie a apportée à l’Europe et sur laquelle elle a convaincu ses partenaires européens, porte ses fruits, malgré l’opposition de la gauche italienne et, dans certains cas aussi, européenne.

«Cela signifie-t-il que nous avons résolu le problème ? Non. Cela signifie, a-t-elle ajouté, que le dans le travail que nous accomplissons en Europe, où le débat est passé de la redistribution des immigrés illégaux à ‘‘arrêtons-les’’, l’Italie a été protagoniste d’une série d’initiatives innovantes sur lesquelles, peu à peu, nous avons également entraîné les autres pays européens : le mémorandum avec la Tunisie, le mémorandum avec l’Égypte, l’accord avec l’Albanie… »

I. B.