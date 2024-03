Tunisie : Non-lieu en faveur de Me Abdelaziz Essid

La huitième chambre criminelle au tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict, ce vendredi 29 mars 2024, dans l’affaire de l’avocat Abdelaziz Essid.

Le comité de défense a annoncé que Me Essid a bénéficié d’un non-lieu dans le cadre de la plainte déposée à son encontre par la ministre de la Justice, Leila Jaffel, tout en remerciant toutes les personnes qui ont soutenu leur confrère et contribué à protéger la profession d’avocat et le droit de défense.

Les avocats ont par ailleurs estimé que ce non-lieu représente une victoire pour la profession afin qu’elle reste libre et indépendante.

Y. N.