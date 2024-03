Décès du Dr. Jed Henchiri : Le Parquet ordonne l’ouverture d’une enquête

Le Parquet du tribunal de première instance de Sfax a ordonné l’ouverture d’une enquête sur les circonstances du décès du Dr Jed Henchiri, survenu hier vendredi 29 mars 2024.

C’est ce qu’a annoncé Hichem Ben Ayed procureur de la République et porte-parole du tribunal de 1ère instance de Sfax, dans une déclaration ce samedi 30 mars à l’agence Tap, en précisant que l’enquête a été ouverte conformément à l’article 31 du Code des procédures pénales.

Jed Henchiri, ancien président de l’Organisation tunisienne des jeunes médecins, est décédé chez lui et son corps a été transporté à l’hôpital universitaire Habib Bourguiba pour autopsie, afin de déterminer les circonstances et la cause du décès.

Rappelons que l’annonce du décès du Dr Henchiri médecin et militant a provoqué une vive émotion et de nombreuses parties, organisations, médecins et personnalités publiques et politiques lui ont rendu hommage, en rappelant son engagement sans faille pour les causes nobles et justes.

«Son engagement en faveur des causes nobles et sa générosité sans bornes ont marqué ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin. Son départ prématuré laisse un vide immense dans le paysage médical et social de la Tunisie

Les souvenirs de ses actions altruistes et de son dévouement resteront gravés dans les mémoires de tous ceux qui l’ont connu. En tant que médecin de famille respecté, il a touché la vie de nombreux patients, apportant réconfort et soins avec compassion et professionnalisme.

Au-delà de son rôle de médecin, Jed Henchiri était un être humain d’exception. Sa droiture, sa bienveillance et son engagement envers les valeurs éthiques ont inspiré ceux qui l’entouraient.

Son départ prématuré laisse un vide indescriptible dans le cœur de sa famille, de ses amis, de ses collègues et de la communauté médicale dans son ensemble», lit-on notamment dans un hommage posté par son ami Atef Badr.

Y. N.