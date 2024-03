Journée de la Terre : La Tunisie renouvelle son soutien permanent au peuple palestinien

La Tunisie commémore, aujourd’hui, 30 mars 2024, le quarante-huitième anniversaire de la Journée de la Terre, qui rend hommage aux actes héroïques du peuple palestinien face à la machine de guerre, la brutale oppression sioniste, la colonisation et les politiques expansionnistes de l’entité occupante, les tentatives de déplacement et la judaïsation de Jérusalem.

La Tunisie, leadership et peuple, rend hommage à la fermeté du peuple palestinien frère, qui affronte courageusement l’arrogance et la tyrannie de l’entité occupante et la brutalité de son arsenal militaire, qui commet chaque jour des crimes contre l’humanité, une guerre systématique d’extermination et des tentatives d’abus et de déplacement, sans la moindre responsabilité ni obligation de rendre des comptes, et ce en violation flagrante et sans précédent de toutes les chartes internationales et des valeurs humanitaires et morales et sous le silence suspect et honteux de la communauté internationale.

A cette occasion, la Tunisie renouvelle son soutien permanent au peuple palestinien dans la défense de son droit inaliénable et imprescriptible, et réaffirme sa position ferme et solidaire avec les frères palestiniens dans leur lutte pour la restauration de leurs droits historiques légitimes dans leur intégralité et l’établissement de leur État indépendant sur toute la terre de Palestine, avec Al-Qods Al-Charif comme capitale.

Communiqué