A propos de la mort subite chez les jeunes adultes

Assiste-t-on à une recrudescence des cas de mort subite chez les jeunes adultes? Les statistiques manquent encore pour prouver une hausse inquiétante de ce phénomène qui commence cependant à interpeller les médecins, comme l’auteur de cet article écrit quelques jours après la mort de Dr Jed Henchiri, ancien président de l’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM), qui a bouleversé le milieu médical. Et pas seulement…

Par Dr Faouzi Addad *

Les études les plus récentes confirment toutes que la mort subite touche de plus en plus les adultes jeunes et semblent être moins fréquente chez les personnes les plus âgées. Cette constatation mondiale semble liée à de mauvaises habitudes alimentaires, le manque d’activité physique et probablement un impact récent par l’infection du Covid-19.

Les jeunes ne sont plus exempts de problèmes cardio-vasculaires, malgré que la majorité d’entre eux pensent que ces maladies ne touchent que les personnes âgées. Alors que nous constatons tous une augmentation des facteurs de risques (hypertension, diabète et hypercholestérolémie…) chez les jeunes avec un tabagisme excessif, dans notre pays, aussi bien chez les hommes que les femmes. D’ailleurs les infarctus du myocarde ont augmenté chez les jeunes femmes et les jeunes hommes.

Si de nombreuses morts subites ont des causes génétiques, la prévalence des formes acquises donc évitables sont de plus en plus fréquentes. Le mois de Ramadan notamment chez les fumeurs est une période redoutable surtout avec la première cigarette dès la rupture de jeûne (souvent mal tolérée) associée à un excès de tabagisme sur une période très courte, en plus d’une certaine déshydratation sont des facteurs favorisant la formation de caillot dans les artères coronaires.

Une bonne hygiène de vie, une activité physique régulière ainsi que l’arrêt du tabac sont aujourd’hui une urgence de santé publique. Ne pas aussi hésiter à consulter son médecin en cas de symptômes comme une douleur thoracique, une gêne respiratoire à l’effort, des palpitations, des lipothymies ou une perte de connaissance.

Les antécédents de mort subite dans la famille doivent aussi nous inciter à consulter régulièrement même en l’absence de symptômes.

Ne pas se considérer comme protégé contre les maladies cardiovasculaires. La mort subite chez le sujet jeune est toujours dramatique car elle survient de manière inattendue chez des personnes en bonne santé apparente. Elle est, cependant, souvent évitable et nécessite une prise de conscience personnelle mais aussi à l’échelle d’un pays.

* Médecin cardiologue de libre pratique.