Chawki Tabib devant la justice : Précisions de son comité de défense

Le comité de défense de Me Chawki Tabib a publié un communiqué, ce lundi 1er avril 2024, afin d’apporter des précisions sur la nouvelle affaire visant l’ancien bâtonnier et ancien président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc).

Chawki Tabib est poursuivi pour faux et usage de faux par le Pôle judiciaire économique et financier dans le cadre d’une plainte déposée en 2020 par le représentant de plusieurs entreprises, dont on compte parmi ses actionnaires, un ancien chef du gouvernement, et pour lesquelles l’ancien président de l’Inlucc avait mené une enquête pour suspicions de conflits d’intérêts.

Le comité de défense estime que cette affaire représente une violation à la loi et notamment au décret 120 de 2011 garantissant une immunité au président de l’instance et à ses agents, en rappelant par ailleurs que Chawki Tabib a fait l’objet d’une décision d’interdiction de voyage le 8 janvier dernier et n’a toujours pas été auditionné.

«Il a, également, fait l’objet, durant la période août-septembre 2021, d’une assignation à résidence ce qui a gravement porté atteinte à ses intérêts professionnels», déplore encore le Comité de défense, qui considère que les avocats sont ciblés.

La même source estime que cette nouvelle affaire porte atteinte à Chawki Tabib et s’inscrit dans un processus de ciblage basé sur des accusations abusives et de dossiers montés de toutes pièces, en rappelant que le concerné a pour sa part déposé des dizaines de plaintes pour diffamation et atteintes à sa personne, n’ayant toujours pas abouti.

