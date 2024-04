La BM et le potentiel inexploité des marchés émergents

Les dernières statistiques du Groupe de la Banque mondiale révélant le profil de risque de crédit des investissements des secteurs privé et public dans les marchés émergents ont montré un potentiel et une résilience inexploités dans ces marchés. Deux rapports distincts sur ce sujet ont été publiés le 28 mars 2024.

La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Bird) a partagé des statistiques sur les taux de défaut et de recouvrement souverains remontant à 1985. Ces informations aideront les agences de notation de crédit et les investisseurs privés à mieux comprendre le risque de crédit de cette banque.

La Société financière internationale (SFI) a fourni, elle aussi, des statistiques sur les défauts de paiement du secteur privé ventilées par notation de crédit interne. Le rapport fournit des informations qui pourraient aider les investisseurs du secteur privé à se sentir plus en confiance lorsqu’ils investissent sur les marchés émergents.

Le portefeuille du secteur privé de la SFI a enregistré un faible taux de défaut de 4,1% entre 1986 et 2023, ce qui suggère le potentiel inexploité et la résilience des investissements du secteur privé dans les marchés émergents.

Pour les investissements jugés «faibles» par le système de notation interne d’IFC, le taux de défaut n’était que de 2,6% entre 2017 et 2023, ce qui indique que même les investissements considérés comme plus risqués peuvent obtenir de meilleurs résultats que ce à quoi on pourrait s’attendre.

Pour les emprunteurs souverains, les défauts de paiement sont rares, atteignant en moyenne seulement 0,7% par an, et la Banque mondiale (BM) récupère généralement plus de 90% du montant dû, principal et intérêts compris. Cela souligne le statut de créancier privilégié de la BM mondiale et sa capacité à gérer efficacement le risque de crédit souverain.

Les pertes en cas de défaut souverain varient de 0,01% à 58,5%, reflétant l’effet des taux d’intérêt et la durée du défaut.

Les données complètes du Groupe de la BM peuvent éclairer des évaluations des risques plus nuancées, conduisant à de meilleures décisions d’investissement et à un meilleur accès aux capitaux pour les marchés émergents. Ce nouveau rapport soutiendra l’investissement privé dans les économies en développement – en augmentant la transparence sur les performances historiques, en aidant les investisseurs à évaluer les primes de risque et de récompense et en renforçant la confiance dans l’état des marchés émergents, a souligné la BM.

D’après Tap.