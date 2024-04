Tunisie : Minute de silence dans les établissements de santé à la mémoire du Dr Henchiri

Une minute de silence et de recueillement sera observée dans tous les établissements de santé, mercredi 3 avril 2024, à la mémoire du Dr Jed Henchiri décédé le 29 mars dernier.

A l’appel du Syndicat général des médecins, pharmaciens et dentistes de la santé publique et de l’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM), ce recueillement sera observé dans les hôpitaux, les établissements et les facultés de médecine en Tunisie.

Les professionnels de la santé porteront également un brassard noir, ce même jour, à la mémoire du regretté Dr Henchiri qui a consacré sa vie durant à la santé, et s’est battu pour des causes justes et nobles, notamment dans le secteur de la santé publique et le droits à l’accès aux soins.

Y. N.