Arrestation de la mère d’élève qui a harcelé et insulté une enseignante dans une école à Sbikha

La Fédération de l’enseignement de base a annoncé l’arrestation de la mère d’élève qui s’est introduite au sein de la salle de classe à l’école primaire Mongi Slim à Sbikha (Kairouan) , où elle a harcelé et insulté une enseignante.

La scène a été filmée et la vicéo diffusée ce mercredi 3 avril 2024 sur les réseaux sociaux et a suscité colère et indignation, d’autant que la mère d’élève s’en est également prise à une camarade de son fils…

Citant Mohsen Hamdi, SG du Syndicat de base de l’enseignement à Sbikha, la Fédération a affirmé que la mère a été poursuivie en justice et arrêtée cet après-midi.

Selon Mohsen Hamdi, un agent et le directeur de l’établissement avaient tenté d’empêcher la mère de s’introduire dans l’école mais elle les a agressé, ainsi que deux enseignantes, avant d’entrer dans la salle de classe où se trouvait son fils et où elle s’en est prise à une élève et à institutrice…

Y. N.