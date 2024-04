Au Cinémadart de Carthage : «10 regards sur la migration»

Le thème de la migration sera au centre d’une dizaine de courts métrages de différents pays africains participant au projet «10 regards sur la migration» qui seront projetés au Cinémadart de Carthage, jeudi 4 avril 2024.

Organisé à l’initiative de la Rosa Luxemburg Stiftung, bureau Afrique du Nord, cet événement fait partie du projet «10 regards sur la migration» qui vise à créer un point de vue différent sur la migration et les réfugiés, au-delà des stéréotypes.

Grâce au pouvoir du cinéma, le public est informé et amené à comprendre les différentes réalités de la vie des immigrants et des réfugiés.

Le programme de la soirée comprend la projection de neuf films venus de Tunisie, d’Algérie, de Djibouti, de Gambie, du Mali, du Sénégal, d’Egypte, d’Afrique du Sud et du Cameroun.

L’événement verra également l’inauguration de l’exposition «10 regards sur la migration», qui présente différentes perspectives de jeunes cinéastes africains sur la migration à l’intérieur et à l’extérieur du continent. L’accent sera mis sur les perspectives et les expériences qui apparaissent rarement dans les grands médias internationaux, telles que les dimensions de la migration en Afrique et la capacité d’action et de créativité des migrants.

I. B.