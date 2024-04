Libye : le poste frontière de Ras Jedir avec la Tunisie ouvert avant l’Aïd Al-Fitr

Le ministre de l’Intérieur du gouvernement d’union nationale libyen, Imad Trabelsi, a annoncé, lors d’une conférence de presse à Tripoli, mardi 2 avril 2024, la réouverture prochaine du poste frontière de Ras Jedir avec la Tunisie.

Le ministre libyen a déclaré que le passage serait rouvert une semaine avant la prochaine fête de l’Aïd Al-Fitr (10 ou 11 avril), à condition qu’il n’y ait aucun obstacle.

Deux forces du ministère de l’Intérieur et de l’état-major de l’armée sécuriseront la zone frontalière allant d’Abu Kamash à Al-Asha, a précisé Trabelsi, confirmant également que la Chambre conjointe de sécurité a commencé à évaluer la situation sécuritaire au passage et élaborera un plan pour réparer tout système et équipement endommagé.

Le passage est fermé sur ordre des autorités libyennes depuis le 19 mars. Le ministère de l’Intérieur du gouvernement d’union nationale de Tripoli avait annoncé dans une note sur Facebook la fermeture de Ras Jedir en raison des agissements de «criminels qui voulaient semer le chaos» dans la région sans donner plus de précision. Depuis, une campagne de sécurisation du passage, principal pôle commercial avec la Tunisie, a été lancée par le gouvernement de Tripoli.

Par ailleurs, samedi dernier, une manifestation de commerçants tunisiens a eu lieu dans la ville la plus proche de la frontière avec la Libye, Ben Guerdane, pour demander la réouverture du passage et chercher des solutions à une situation qui bloque des milliers de travailleurs impliqués dans le commerce entre la Tunisie et la Libye.

Il convient de noter qu’une grande partie du trafic, y compris les marchandises de contrebande, passe par Ras Jedir. Et cela ne semble pas déranger outre mesure les responsables des deux pays.

I. B.