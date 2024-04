Tabac et sport pendant ramadan : les avertissements du Dr Faouzi Addad

Le Dr Faouzi Addad, professeur de cardiologie, estime que le jeûne de ramadan chez les fumeurs n’est pas exempt de menace sur la santé. Il l’explique dans le poste Facebook que nous reproduisons ci-dessous…

Nous ne cesserons de le répéter que le ménage à trois : tabac, sport et ramadan est particulièrement redoutable si on ne respecte pas certaines règles:

1 – le Tabac est à l’origine de spasme coronaire et de thrombose (formation de caillot) et il ne devrait pas être fumé de manière excessive et rapprochée après la période de rupture du jeûne. Idéalement un sevrage progressif devrait être réalisé les semaines avant le début du ramadan. Ceci est particulièrement vrai chez les gros fumeurs avec le risque d’une «intoxication de nicotine» en soirée;

2 – le sport n’efface pas les méfaits du tabac et on ne s’improvise pas dans une activité sportive surtout intensive durant ce mois saint. De préférence le sport pour les amateurs après la rupture du jeûne et non avant surtout s’il fait encore chaud. Et toujours faire un échauffement avant chaque activité physique;

3 – le ramadan peut aggraver une pathologie méconnue notamment par la déshydratation et l’augmentation de la concentration des éléments figurés du sang. Ne pas hésiter à consulter son médecin au moindre symptôme.