CCI Sfax organise une mission d’affaires au Canada

Une mission d’affaires sera organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax du 14 au 18 mai à Montréal, au Canada, à l’occasion du Salon canadien de l’innovation alimentaire Sial Canada.

Le but de la mission, organisée en partenariat avec l’ambassade du Canada à Tunis, est d’explorer les opportunités d’exportation et de partenariat offertes par le marché canadien en vue d’établir des relations d’affaires durables avec ce pays.

Le programme de la mission comprendra des stands B2B, des visites d’installations canadiennes et un séminaire de formation sur le marché canadien pour les entreprises œuvrant dans le secteur agroalimentaire.

Sial Canada offre une gamme complète de produits alimentaires et constitue une porte d’entrée sur les marchés américains et internationaux.

Le salon rassemble plus de 1 000 exposants nationaux et internationaux de 44 pays et accueille plus de 21 000 visiteurs professionnels du Canada, des États-Unis et de 77 autres pays.