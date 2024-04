Tunisie : Victime d’un malaise, Ahmed Landolsi admis en réanimation

L’acteur Ahmed Landolsi a été victime d’un grave malaise et a été transporté à l’hôpital et admis en réanimation, annonce son ami, le producteur Majdi Husseïni ce vendredi 5 avril 2024.

Majdi Husseïni a précisé, dans une déclaration aux médias, qu’Ahmed Landolsi a souffert d’une forte fièvre et d’un malaise et que son médecin a demandé son transport en urgence à l’hôpital, où il a et admis en réanimation.

Les médecins essaient de stabiliser son état et il a été soumis à des examens, a-t-il ajouté, sans pourvoir donner plus de précisions ni affirmer que cela est en lien avec sa maladie qui lui a valu plusieurs opérations l’an dernier.

Y. N.