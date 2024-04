IACE-Cipe : Favoriser la compréhension de l’économie par les jeunes

L’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE) et le Center For International Private Enterprise (Cipe) lanceront un programme visant à favoriser une meilleure compréhension de l’économie auprès d’un public jeune et diversifié, en utilisant les médias numériques comme moyen de communication moderne et accessible.

L’IACE lance un appel à candidatures à destination des jeunes souhaitant créer des contenus numériques originaux et engageants sur des enjeux et concepts économiques, et ce dans le cadre du projet «Fostering Business Champions and Economic Advocacy».

L’objectif est de partager du contenu éducatif en fournissant des informations utiles et intéressantes, et d’accroître l’intérêt des citoyens pour les sujets économiques en les incitant à discuter et à échanger leurs idées sur les plateformes de médias sociaux appropriées.

Cet appel à candidatures s’adresse aux jeunes âgés de 21 à 35 ans. Ils doivent être passionnés par l’économie et avoir le sens de la créativité tout en abordant les enjeux économiques. Ils doivent également produire du contenu numérique (vidéos, infographies, podcasts…)

Les candidats sélectionnés seront accompagnés par des experts en économie et en création de contenus numériques afin d’affiner leurs idées et participeront à des événements et ateliers exclusifs pour développer leurs compétences et accroître leur réseau professionnel.

Toute personne intéressée par cet appel à candidatures est priée d’adresser sa demande à l’adresse email suivante : iabounaser@iace.org.tn

Pour rappel, le Cipe est une organisation à but non lucratif, affiliée à la Chambre de commerce des États-Unis.

Depuis 1983, le Cipe travaille avec des chefs d’entreprise, des décideurs politiques et la société civile pour construire les institutions civiques essentielles à une société équilibrée. Ses principaux domaines d’action sont les écosystèmes d’affaires, la bonne gouvernance, la défense des intérêts des entreprises, la lutte contre la corruption, l’éthique et le commerce.