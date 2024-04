Tunisie : la société Next Step reçoit le 1er certificat N-Cloud

Le premier certificat de Fournisseur national de services cloud (N-Cloud) a été attribué à la société Next Step, créée en 2012, et qui propose à ses clients des outils et des solutions IT conformes à leurs besoins et projets.

Le certificat a été remis aux responsables de la société, vendredi 5 avril 2024, par le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Ben Neji.

Dans le cadre de la stratégie numérique nationale, le lancement de ce label contribuera à établir les règles de sécurité de l’information et à créer un climat de confiance entre les utilisateurs et les entreprises clientes des services de cloud computing, tant du secteur public que privé.

Le ministère des Technologies de la communication a élaboré en 2023 une politique nationale de cloud computing basée sur l’introduction d’un système d’attribution de marques de confiance numériques.

Ces labels seront attribués aux prestataires d’hébergement et de cloud computing répondant aux critères fixés par le décret n°17 ​​du 11 mars 2023 (relatif à la cybersécurité) et l’arrêté du ministre chargé des technologies de la communication du 13 septembre 2023 (fixant les modalités et conditions d’attribution, de renouvellement et de retrait du label «Fournisseur gouvernemental de services de cloud computing (G-Cloud)» et du label «Fournisseur national de services de cloud computing (N-Cloud)».

L’Agence nationale de la cybersécurité (ANCS) a publié un Référentiel de labellisation pour l’attribution de ces deux labels afin de permettre aux entreprises publiques d’organiser le G-cloud, le N-cloud et l’hébergement de données et systèmes sensibles nécessitant un haut niveau de cyber-sécurité.

A ce jour, l’ANCS a reçu 4 candidatures au label «G-Cloud Service Provider» et 5 autres au label «N-Cloud Service Provider ».