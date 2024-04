Tunisie : Programme exceptionnel à l’occasion de l’Aïd El-Fitr (Ministère du Transport)

Le ministère du Transport a annoncé la mise en place d’un programme exceptionnel pour répondre aux besoins des Tunisiens et assurer leurs déplacements dans les meilleures conditions à l’occasion de l’Aïd El-Fitr 2024.

Mis en place en coordination avec les sociétés nationales et régionales de transport terrestre, ce programme se poursuivra jusqu’au lundi 15 avril, indique le ministère du Transport en précisant que la Société nationale de transport interurbain (Sntri) et les sociétés régionales de transport assureront 6.000 voyages réguliers et 1.600 voyages supplémentaires sur toutes leurs lignes, prévoyant ainsi une hausse de 27%.

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a, quant à elle, programmé 20 dessertes supplémentaires, soit une hausse de 39 %, en renforçant ses trains par 134 wagons supplémentaires, ajoute encore la même source.

Quant au transport irrégulier des personnes, les louages ont été autorisés, à titre exceptionnel, à ne pas se limiter aux zones définies par les cartes d’exploitation, afin de faire des voyages sur l’ensemble du territoire national.

Y. N.