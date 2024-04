Le Festival d’Assouan rend hommage aux cinéastes tunisiennes

Le comité directeur du Festival international du film des femmes d’Assouan (AIWFF) a annoncé que la Tunisie a été désignée invitée d’honneur de la 8e édition de ce festival qui se déroulera du 20 au 25 avril 2024.

Cette participation tunisienne sera organisée en coordination avec le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) et le ministère tunisien des Affaires culturelles.



Il a par ailleurs précisé que c’est la première fois qu’un pays est désigné comme invité d’honneur du Festival d’Assouan, relevant que ce choix découle du grand succès que connaît le cinéma tunisien pendant la dernière période notamment au niveau de la thématique liée aux femmes abordée dans la filmographie tunisienne et l’émergence d’un grand nombre de cinéastes tunisiennes qui ont remarquablement réussi à imposer leurs œuvres dans plusieurs festivals et à remporter de prestigieux prix.

Le comité directeur du Festival d’Assouan a dans ce contexte annoncé qu’en consécration à l’ensemble de son œuvre dans les cinémas tunisien et africain, un hommage sera rendu à la célèbre monteuse Kahena Attia qui a été également choisie pour présider le jury de la compétition des longs métrages pour cette huitième édition.

Par ailleurs, le choix du film d’ouverture du festival a été porté sur le film tunisien à grand succès international ‘‘Les Filles d’Olfa’’ de Kaouther Ben Hania, lequel a été retenu pour la compétition des longs métrages où figure également le film tunisien ‘‘Backstage’’ (2023) de Atef Ben Mahmoud et Khalil Benkirane, projeté lors de la dernière édition de la Mostra de Venise.

Un colloque sera consacré au cinéma au féminin en Tunisie, avec la participation de critiques, universitaires et cinéastes tunisiennes.

Le programme réservé à la célébration de la Tunisie comme invitée d’honneur comporte également une sélection de courts métrages tunisiens récents, avec la participation de la cinéaste Mirvet Médini Kamoun comme membre du jury de la compétition des courts.

Il est à rappeler qu’un hommage a été rendu lors de la cérémonie d’ouverture de la septième édition du festival, en 2023, à l’une des pionnières du cinéma arabe, première réalisatrice tunisienne à produire ses propres œuvres, Salma Baccar, en reconnaissance à son parcours remarquable.

Créé en 2017, le Festival international du film des femmes d’Assouan est le premier festival annuel du film égyptien qui met l’accent sur des œuvres cinématographiques représentant les problèmes des femmes, célébrant leurs réussites et soutenant les réalisatrices en Egypte et dans la région Mena.

D’après Tap.