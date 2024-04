Drame à Sidi Bouzid : 8 morts dans un accident de la route

Huit personnes sont décédées dans un accident de la route survenu, ce mardi 9 avril 2024, au niveau de la zone d’El- Brij relevant de la délégation de Sebala à Sidi Bouzid.

Un louage en provenance de Tunis et qui se rendait à Gafsa est entré en collision avec une voiture et les agents de la protection civile sont intervenus, ce soir, pour secourir les blessés, indique une source de la PC de Sidi Bouzid citée par Radio Tataouine, en précisant que 8 personnes sont mortes dans ce drame et qu’une 9e victime est grièvement blessée.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités et les circonstances exactes de l’accident, ajoute la même source.

Y. N.