Tunisie-Alerte météo : Le ministère de l’Agriculture appelle à la vigilance

Suite aux perturbations météorologiques annoncées, ce mardi 9 avril 2024, par l’Institut national de la météorologie (INM), le ministère de l’Agriculture a appelé les agriculteurs à prendre les précautions nécessaires pour protéger leur bétail.

Des pluies et des vents forts soufflant jusqu’à 90 km/h sont attendus partir de cette nuit et les ministère a adressé un communiqué aux agriculteur, les invitant à ne pas laisser le bétail à l’extérieur et à veiller à l’éloigner des cours d’eau.

Le département de l’Agriculture a également appelé les agriculteurs à placer les équipements et les machines agricoles dans des endroits sûrs et protégés tout en recommandant, par ailleurs, aux martins-pêcheurs et armateurs des bateaux de faire preuve de prudence et d’éviter de se rendre en mer cette nuit.

Y. N.