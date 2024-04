Tunisie : distribution de nourriture à 7000 migrants bloqués à Sfax

Le Croissant rouge tunisien (CRT) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) indiquent dans un communiqué avoir distribué de la nourriture à 7 000 migrants bloqués à Sfax dans un contexte de défis complexes pendant le mois du ramadan.

Dans le cadre de l’intensification de sa réponse humanitaire dans le gouvernorat de Sfax, l’OIM Tunisie, en étroite collaboration avec son principal partenaire de mise en œuvre, le CRT, a fourni des paniers alimentaires à 7 000 migrants bloqués pendant le mois sacré du ramadan.

L’aide alimentaire de l’OIM pendant le ramadan est cruciale car elle s’avère être une activité vitale avec un impact immédiat.

«Grâce à nos donateurs et au CRT comme principal partenaire, l’OIM a réussi à aider 7 000 migrants vulnérables en l’espace de deux semaines avec des paniers de nourriture et de l’eau potable», explique Wria Rashid, chef du sous-bureau de l’OIM à Sfax.

Fatima, une des bénéficiaires, explique : «À la maison, nous partagions souvent des repas de rupture de jeûne avec la famille, les amis et les voisins. Ici, cette chaleur particulière me manque vraiment. Ce n’est pas la même expérience ni la même sensation que de vivre le Ramadan à la maison.»

«Les principaux défis auxquels je suis actuellement confronté sont l’obtention de nourriture et l’accès à l’eau potable», partage Abdullah qui a accueilli son panier de nourriture avec émotion.

L’OIM a mené plusieurs évaluations sur le terrain pour cibler les besoins urgents en termes d’eau, d’assainissement et d’hygiène (wash), de santé et de besoins alimentaires.

En réponse, le 30 mars, l’OIM et le CRT ont mis en place une clinique de santé mobile qui a ciblé 150 migrants avec divers services, grâce au soutien du ministère de la Santé, de la direction régionale de la santé de Sfax et du CRT.

«Nous renouvelons nos remerciements au sous-bureau de l’OIM à Sfax pour la bonne coopération et la réponse rapide sur le terrain dans la provision d’un soutien logistique et administratif au niveau des distributions alimentaires et de l’assistance directe», a déclaré Anas Al-Hakim, directeur général de l’Autorité régionale du Croissant Rouge à Sfax.

Au cours des prochains mois, et en étroite collaboration avec le CRT de Sfax, l’OIM continuera à fournir une assistance immédiate à grande échelle aux migrants dans le besoin. L’organisation onusienne est prête à collaborer avec les autorités aux niveaux national, régional et local, ainsi qu’avec la communauté humanitaire au sens large, afin de fournir une aide d’urgence aux plus vulnérables.

