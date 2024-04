Tunisie : Lotfi Abdennadher visé par une information judiciare

Le ministère public près le Pôle judiciaire économique et financier a ordonné l’ouverture d’une enquête à l’encontre de l’homme d’affaires Lotfi Abdennadher, annonce le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis Mohamed Zitouna.

Dans une déclaration accordée dans la soirée de cde lundi 8 avril 2024 à Mosaïque FM, Mohamed Zitouna a précisé que cette enquête concerne notamment une affaire de blanchiment d’argent ainsi que des délits douaniers, ajoutant que le Parquet a chargé la Brigade centrale des crimes financiers de la Garde nationale de Laouina de mener les investigations nécessaires à ce propos.

Mohamed Zitouna a par ailleurs précisé que cette enquête concerne une usine appartenant au groupe Abdennadher, ayant permis de découvrir différents abus et dépassement liés au blanchiment d’argent et que l’homme d’affaires a été déféré devant le chambre correctionnelle du Pôle judiciaire économique et financier.

Y. N.