Drame à Kasserine : Une jeune femme met le feu à son corps

Une jeune femme âgée d’une vingtaine d’années a mis le feu à son corps, ce jeudi 11 avril 2024, à Kasserine. Grièvement brûlée son état est jugé inquiétant, selon le directeur régional de la Santé .

Dans une déclaration à Radio Kasserine, le directeur de la Santé a affirmé que la jeune femme souffre de graves brûlures de 2e et 3e degré et qu’elle a été transportée à l’hôpital de Kasserine avant son transfert au Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous.

La même source a ajouté que les raisons de son acte de désespoir ne sont pour encore connues et qu’une enquête a été ouverte à ce propos.

Y. N.