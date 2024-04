Tunisie-Retour de vacances de l’Aïd : Avis aux usagers de la route

Pour le retour des vacances de l’Aïd El-Fitr, le ministère de l’Intérieur a annoncé des mesures exceptionnelles pour les usagers de la route, notamment la mise en place d’un dispositif au niveau de l’entrée sud de Tunis.

Ces mesures visent à alléger le trafic routier, d’autant que des travaux sont en cours à l’entrée de la capitale, indique le département de l’Intérieur, en précisant qu’il est possible d’emprunter la route nationale N1 en passant par la sortie menant vers le stade de Radès, puis le croisement de la Nouvelle Medina et le croisement Chouchet Rades vers le pont Rades-La Goulette afin d’accéder au centre-ville ou à la banlieue nord de Tunis.

Les usagers de la route peuvent également emprunter la sortie située au niveau de la banque de l’Habitat vers le pont Chouchet Radés, indique la même source, en ajoutant qu’il également possible d’emprunter la route menant au centre-ville via le pont de La Cagna, puis l’intersection entre El-Ouardia 1 et 2 en direction de Bab Alioua, pour prendre ensuite l’échangeur menant vers Moncef Bey jusqu’à l’avenue du Maghreb Arabe à la Z4.

Le ministère affirme avoir mobilisé toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires pour orienter et aider les usagers de la route afin que leur retour se déroule dans les meilleures conditions et a également mis à leur disposition deux numéros de téléphone en cas de besoin : 71342787 et 71343201

Y. N.