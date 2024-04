Féminicides en Tunisie : Aswat Nissa pointe du doigt la responsabilité de État

L’organisation tunisienne féministe Aswat Nissa a tiré la sonnette d’alarme sur les cas répétés de féminicides en Tunisie et a pointé du doigt l’échec de l’État à remplir son rôle à faire face au phénomène de la violence sous toutes ses formes.

Dans un communiqué publié ce samedi 13 avril 2024, Aswat Nissa a rappelé que depuis le début de l’année 2024 et jusqu’au 12 avril, sept féminicides ont été perpétrés en Tunisie et a appelé les autorités à intervenir en urgence pour mettre fin à ces drames.

« La hausse continue de féminicides, ces dernières années, montre la faiblesse des structures et des autorités compétentes dans l’évaluation des risques, la sous-estimation des manifestations de violence domestique et le manque de prise de mesures pour protéger les femmes… C’est aussi le résultat de l’indifférence persistante de l’État face à la gravité des violences faites aux femmes dans l’espace privé », a déploré l’organisation.

Aswat Nissa a également évoqué le bilan alarmant de 2023, où le nombre de féminicide a atteint 25, «soit presque deux femmes tuées chaque mois », lit-on encore dans le même communiqué d’Aswat Nissa, qui a également affirmé que ce phénomène «crée le chaos dans la société et suscite l’anxiété chez les femmes, en particulier à la lumière de l’échec de l’État et son silence suspect, en plus de son incapacité à prendre des mesures strictes contre les auteurs et de la non-application de la loi 58».

Aswat Nissa a par ailleurs accusé l’État de ne faire «aucun effort pour sensibiliser l’opinion publique sur ce dangereux phénomène, pour protéger les femmes ou adopter des stratégies efficaces et sérieuses afin de réduire ces crimes».

Y. N.