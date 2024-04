Meloni en Tunisie pour faire des ronds dans l’eau

Avec des visites telle celle qu’effectuera dans les prochains jours Giorgia Meloni en Tunisie, on ne fait que reporter sine-die la prise des décisions qui s’imposent, au moment où les Africains ne cessent de payer les frais les plus lourds des atermoiements.

Par Ezzeddine Zayani *

Je considère humblement que la visite de la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni en Tunisie, le 17 avril 2024, est une visite pour rien et ne servira que l’extrême droite italienne juste avant quelques semaines des élections européennes.

L’extrême droite européenne fait de la question migratoire un cheval de bataille pour les élections du mois de mai et cherche à faire porter le chapeau de l’échec de la politique européenne de lutte contre l’émigration clandestine par d’autres pays telle la Tunisie moyennant des promesses non tenues et des «aides» de pacotille.

Les Européens s’obstinent à ne pas reconnaître leurs responsabilités dans la situation catastrophique que connaissent de nombreux pays africains. Non seulement l’Europe poursuit sa politique de spoliation des richesses africaines mais elle veut résoudre le drame africain par les Africains eux-mêmes. Au lieu de fixer les Africains chez eux par des programmes de développement, par l’éducation, la formation professionnelle et le respect de l’environnement, les extrémistes de la droite européenne font appel à la cosmétique tout en sachant pertinemment que la véritable solution se trouve chez eux.

Avec des visites telle celle de Meloni en Tunisie, on ne fait que reporter sine-die la prise des décisions qui s’imposent, alors que les Africains ne cessent de payer les frais les plus lourds des atermoiements.

Assez d’hypocrisie ! Oui pour une politique équitable, respectueuse des intérêts des pays africains saignés à blanc durant des décennies, et la souveraineté nationale que quelques uns veulent bafouiller par des diktats!!! **

* Ancien ambassadeur.

** Le titre est de la rédaction.