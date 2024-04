Tunisie : Nouvelles nominations au ministère du Transport

Le ministère du Transport a annoncé, dans un communiqué publié ce samedi 13 avril 2024, une série de nominations.

Selon le communiqué du ministère, Fathia Neji Yahyaoui a été nommée au poste de directrice générale de la stratégie et des entreprises.

Le ministère annonce également la nomination de Samia Boukottaya à la tête de l »Unité de gestion par objectifs au sein du département pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget.

Jamel Baghdadi a quant à lui été nommé directeur général des affaires administratives, financières et des moyens généraux, Abderrahman Arfaoui, DG du transport maritime et des ports maritimes de commerce et Khaled Ben Youssef, DG du transport à Nabeul.

Y. N.