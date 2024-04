Tunisie : le déficit commercial baisse de 20,5% (1er trimestre 2024)

Le déficit commercial de la Tunisie s’est rétréci de 20,5% à 3 054,1 millions de dinars (MDT) au premier trimestre 2024 (T1), contre 3 845,8 MDT à la même période de 2023, selon la note sur «Le commerce extérieur aux prix courants, mars 2024», publiée. samedi 13 avril 2024 par l’Institut national de la statistique (INS).

Le taux de couverture gagne 4 points par rapport à la même période en 2023, pour s’établir à 84,2%.

Ce déficit est dû principalement au déficit enregistré avec certains pays, tels que la Chine (1 839,5 MDT), la Russie (1 526,8 MDT), l’Algérie (1 130,1 MDT), la Turquie (670,3 MDT), la Grèce (394,5 MDT) et l’Ukraine (414,7 MDT).

En revanche, le déficit de la balance commerciale a enregistré un excédent avec les autres pays, principalement la France (1 492 MDT), l’Italie (909,9 MDT), l’Allemagne (647,6 MDT), la Libye (373,1 MDT) et le Maroc (100,4 MDT).

Le déficit commercial hors énergie s’est rétréci à 110,8 MDT, tandis que le déficit énergétique s’est établi à 2 943,3 MDT, contre 2 371,6 MDT au premier trimestre 2023.

Exportations en hausse de 4,3%, importations en baisse de 0,6

Les résultats du commerce extérieur de la Tunisie aux prix courants au premier trimestre 2024 montrent que les exportations ont augmenté de 4,3% à 16 287,9 MDT, contre une hausse de 10,9% à 15 614,7 MDT au cours de la même période en 2023.

La hausse des exportations concerne principalement les exportations du secteur des industries agroalimentaires (+53,8%) suite à la hausse des ventes d’huile d’olive (1 879,8 MDT contre 925,2 MDT au T1 2023), ainsi que de 14,6% des exportations du secteur. secteur de l’énergie et 2% dans les industries mécaniques et électriques.

Toutefois, les exportations du secteur des mines, phosphates et dérivés ont diminué de 21,9% et celles du secteur des textiles, habillement et cuir de 10,3%.

Les importations sont en légère baisse de 0,6%, contre une hausse de 5,5% à fin mars 2023.

En valeur, les importations ont atteint 19 342 MDT contre 19 460,5 MDT au premier trimestre 2023. Cette baisse est due d’une part à la baisse de 9,8% des importations de matières premières et produits semi-finis et de 1,3% des importations de biens de consommation, et à d’autre part, la hausse de 21,7% des importations de produits énergétiques et de 2,5% de celles de biens d’équipement.

Répartition géographique des échanges commerciaux

Les exportations tunisiennes vers l’Union européenne (71,3% des exportations globales) ont augmenté de 2,9%, en raison de la hausse des exportations vers plusieurs partenaires européens, comme l’Italie (+8,4%), l’Espagne (+49,9%) et la Belgique (+7,7%). ).

A l’inverse, ils baissent de 1,5% avec la France et de 0,2% avec l’Allemagne.

Les exportations vers les pays arabes ont enregistré des gains de 49,7% avec l’Algérie et de 19,4% avec l’Egypte.

Ils sont en revanche en baisse de 35,1% avec la Libye et de 19,6% avec le Maroc.

Les importations en provenance de l’Union Européenne (44,1% des importations globales) ont légèrement diminué de 0,5% à 8 538,1 MDT.

Ils sont en baisse de 13,6% en Italie, de 1,6% en France et de 23,6% en Belgique.

En revanche, ils ont augmenté de 12,6% en Allemagne et de 6,2% en Espagne.

Hors Union européenne, les importations ont augmenté de 39,1% en provenance de Russie, de 14,6% en provenance du Royaume-Uni et de 17,1% en provenance d’Inde.

Mais ils ont diminué de 6,7% en Chine, de 12,4% aux États-Unis et de 4,7% en Turquie.