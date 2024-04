Appel à l’annulation du pèlerinage de la Ghriba en Tunisie

Alors que le pèlerinage annuel de la synagogue de la Ghriba est prévu pour le mois de mai sur l’île de Djerba, un appel est lancé aux autorités tunisiennes pour envisager sérieusement son annulation cette année. Et pour cause…

Par Leith Lakhoua *

Cette recommandation se base sur les récents événements tragiques survenus à Gaza, où des crimes de génocide sont perpétrés depuis le 7 octobre par l’État d’Israël d’où viennent souvent beaucoup de pèlerins munis de passeports européens.

Le manque de garanties concernant les réactions populaires à ces actes criminels soulèvent des préoccupations quant à la tenue de cette manifestation religieuse. Les autorités tunisiennes sont ainsi invitées à prendre des mesures prudentes pour assurer la sécurité des Tunisiens et des habitants de Djerba, une île à vocation touristique très courues pour la clémence de son climat et la beauté de ses sites.

Le non-respect apparent des législations internationales par l’État sioniste et ses crimes contre l’humanité doivent inciter la Tunisie à adopter une position ferme. En annulant le pèlerinage de la Ghriba cette année, le pays montrerait sa solidarité avec les victimes du conflit, sa désapprobation du génocide perpétré par Israël et inciterait les justes parmi les juifs à se désolidariser avec un Etat barbare qui ne saurait les représenter car il soumet les Palestiniens au régime raciste et d’apartheid dont ils furent victimes eux-mêmes sous le régime nazi en Allemagne.

Cette démarche viserait également à préserver la stabilité dans notre pays, en évitant toute escalade de tensions ou d’éventuels débordements. Et offrirait également une opportunité pour les autorités tunisiennes de réaffirmer leur engagement en faveur de la justice internationale et du respect des droits de l’homme.

L’annulation du pèlerinage de la Ghriba en 2024 serait une décision sage et responsable, reflétant les valeurs humanitaires de la Tunisie et sa volonté de maintenir l’harmonie sur les plans national et régional.

* Expert en logistique et organisation industrielle.