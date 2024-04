CRLDHT : Rassemblement à Paris pour la libération des prisonniers politiques en Tunisie

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT) organise un rassemblement, jeudi 18 avril 2024, à la Fontaine des innocents à Paris afin de demander la la libération des prisonniers politiques.

Ci dessous le communiqué du CRLDHT :

Depuis le coup d’État du 25 juillet 2021 du président Kais Saïed, la Tunisie a replongé dans l’abîme de la répression : institutions démocratiques dissoutes, presse bâillonnée, voix dissidentes persécutées et emprisonnées, etc. Des dizaines de leaders politiques, activistes, journalistes et citoyen.ne.s épris.es de liberté, victimes de la dérive autoritaire d’un régime qui foule aux pieds les acquis de la révolution de 2011, croupissent en prison depuis près d’une année, privé(e)s de tout procès.

Le CRLDHT, en solidarité avec les détenu.e.s et leurs familles et conformément aux principes universels de justice et de démocratie, appelle à un rassemblement pour exiger la libération immédiate de tous/tes les prisonniers politiques et d’opinion en Tunisie.

Rejoignez-nous, nombreuses et nombreux, pour :