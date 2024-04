Affaire de cyber-harcèlement de mineurs : Karbai lance un appel aux familles des victimes

Majdi Karbai ancien député et activiste de la société civile basé en Italie a appelé les familles des mineurs victimes de cyber-harcèlement à prendre contact avec lui rapidement, d’autant qu’il a engagé des procédures auprès de parties italiennes à ce propos.

Dans un post publié sur sa page Facebook, ce mardi 16 avril 2024, Majdi Karbai a indiqué avoir contacté les organisations à propos du Tunisien vivant en Italie et qui a été identifié comme le cyberharceleur qui s’en est pris à des mineurs et les a notamment obligés à envoyer des photos et des vidéos à caractère sexuel.

Des informations sur le suspect, qui a également soumis ses victimes à un chantage sexuel en menaçant de publier, sur les réseaux sociaux, d’anciennes vidéos qu’il a enregistrées, ont été également pu être obtenues «par la police électronique», a encore écrit Majdi Karbai.

L’activiste indique toutefois que certaines informations importantes manquent encore et a appelé les familles des victimes à le contacter rapidement : « Depuis hier, je cherche à contacter les familles des victimes afin d’obtenir des informations importantes mais en vain… S’il vous plaît, veuillez me contacter afin que l’on puisse mettre la main sur ce pervers, qui entre temps se déplace dans différents endroits en Italie ».

Rappelons que le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Seniors a mis en place une cellule de crise afin de suivre cette affaire de cyber-harcèlement à caractère sexuel sur des mineurs et que le Parquet enquête depuis lundi à ce propos.

Deux parmi les victimes, âgées de 12 ans ont par ailleurs été identifiées et prises en charge, ainsi que leurs familles, par les services compétents, selon le ministère de la Famille.

