L’Allemand Habemus Solutions déploie ses activités en Tunisie

Le centre de compétence allemand en électronique et génie logiciel, le développeur embarqué senior Habemus Solutions, présent à Sfax depuis 2020, a annoncé, le 15 avril 2024, l’ouverture d’un deuxième bureau à Tunis, a annoncé, mardi 15 avril 2024, l’Agence de promotion des investissements étrangers (Fipa-Tunisie).

L’annonce a été faite par le directeur général de Habemus Solutions, Gottfried Fisher, qui a évoqué «l’environnement propice au développement des activités numériques et à la conquête de nouveaux horizons depuis la Tunisie», lors d’une rencontre à Tunis avec le directeur général de Fipa-Tunisie, Jalel Tebib.

«Notre entreprise est ravie d’avoir trouvé en Tunisie des compétences de haut niveau et un cadre réglementaire propice, nous aidant à envisager l’avenir sous les meilleurs auspices possibles. Depuis le hub tunisien, nos perspectives de développement pourraient facilement s’étendre à l’Europe, à l’Afrique et au Moyen-Orient», a déclaré Fischer.

Avec cette nouvelle installation, Habemus augmente son potentiel d’emploi à une quarantaine d’ingénieurs entre Sfax et Tunis.

En tant que spécialiste indépendant de solutions et de systèmes pour les développements complexes et centre d’innovation pour la numérisation, l’Internet des objets et l’Industrie 4.0, Habemus accompagne ses clients depuis la génération d’idées jusqu’à la mise en œuvre jusqu’au produit final.

Avec un taux de croissance annuel de près de 11%, le secteur numérique représente 4,3% du PIB et se classe parmi les 3 premiers secteurs à fort potentiel d’attraction des entreprises internationales, aux côtés des secteurs des composants automobiles et aéronautiques et du textile-habillement.

I. B.