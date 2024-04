Nabeul : Un homme de 81 ans meurt dans l’incendie de sa maison à Dar Allouche

La Direction de la protection civile a annoncé, ce mardi 16 avril 2024, le décès d’un homme de 81 ans dans l’incendie de sa maison située à Dar Allouche, au gouvernorat de Nabeul.

Les pompiers sont intervenus vers 1h30 et ont également porté secours à son épouse âgée de 73 ans, qui a été grièvement brûlée notamment au dos et au visage et l’ont transportée à l’hôpital local.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer l’origine, les causes et les circonstances exactes de cet incendie.

Y. N.