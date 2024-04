Incendie à Jebel Bargou : Les flammes ravagent 1,5 hectares d’arbres

La Protection civile et les gardes forestiers sont parvenus à maîtriser, ce mercredi 17 avril 2024, un incendie qui s’est déclaré à Jebel Bargou à Siliana.

Les Unités de la direction régionale de la PC de Siliana sont intervenues, en coordination avec les gardes forestiers, dans la localité de Aïn Bou Saâdia, où un incendie s’est déclaré cet après-midi.

L’origine et les causes de l’incendie sont encore inconnues, indique une source de la DRPC à l’Agence Tap, en précisant que les flammes ont ravagé 1,5 hectares d’arbres de pins d’Alep et d’arbres résineux (qui produisent de la résine, une matière très inflammable).

Une enquête a été ouverte afin de déterminer l’origine de l’incendie, a ajouté la même source.

Y. N.

Ph. d’archives