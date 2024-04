Dans le cadre de la Célébration du mois du patrimoine et sous la supervision de la délégation régionale des affaires culturelles de Sousse, la Maison de Culture Ali Ben Khalifa à M’saken organise la première édition du Festival du Film du patrimoine de M’saken, du 19 au 21 avril 2024.

Ce festival a pour but de mettre en valeur le patrimoine tunisien, qu’il soit matériel ou immatériel, en le capturant à travers la photographie et les courts métrages documentaires.

Il vise également à inspirer les jeunes passionnés par les médias audiovisuels à contribuer à la promotion de ce patrimoine.

Le festival comporte deux compétitions distinctes : l’une dédiée à la photographie et l’autre au film documentaire. De plus, il présente des œuvres provenant de diverses institutions culturelles qui ont participé à la création de contenus visuels sur le thème du patrimoine.

Parmi ces institutions figurent notamment l’Agence Nationale de Mise en Valeur et d’Exploitation du Patrimoine, l’École Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma à Gammarth, ainsi que le Centre National du Cinéma et de l’Image.

Dans le cadre du festival, une compétition de courts métrages documentaires axée sur le thème du patrimoine est mise en place, avec la sélection de 12 films pour concourir. De plus, un concours de photographie est organisé, mettant en avant un élément significatif du patrimoine : le vêtement traditionnel. Pour ce concours, 33 œuvres ont été sélectionnées pour participer. Des récompenses seront attribuées aux lauréats des deux compétitions.

Le programme du festival comprend une série d’événements variés, tels que des expositions de photographies mettant en lumière les vêtements traditionnels, des projections de films documentaires en compétition impliquant la participation de jeunes talents et d’organisations issues de différentes régions du pays.

Il propose également des ateliers de formation couvrant divers aspects de la photographie, de l’analyse de film, des techniques de réalisation documentaire et du traitement d’image.

En plus de ces activités, une table ronde sur l’histoire et le patrimoine de la ville de M’saken est prévue, ainsi qu’une performance musicale traditionnelle par l’artiste Saïf Eddine Maïouf, et une présentation de danse artistique spécialement conçue pour l’événement par le groupe Moons Dance Club.

