Sept entreprises tunisiennes au salon In-Cosmetics Global à Paris

Sept entreprises tunisiennes participent, du 16 au 18 avril 2024, au salon international des professionnels de la cosmétique In-Cosmetics Global à Paris-Expo Porte de Versailles (France).

C’est ce qu’indique un communiqué publié par le Centre de promotion des exportations (Cepex), ajoutant que ces sociétés représentent une gamme diversifiée de produits cosmétiques naturels et biologiques, à savoir des huiles végétales, des huiles essentielles et des hydrolats, ainsi que des produits extraits de figue de barbarie, de dattes, de grenade, de romarin et d’algues marines…

La participation tunisienne, conduite par le Cepex, vise à promouvoir l’offre tunisienne et à positionner les produits nationaux auprès des acheteurs internationaux, grâce à l’appui du Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et locaux (Pampat) et le Programme suisse de promotion des importations (Sippo).

Un programme de matchmaking a été développé au profit des entreprises tunisiennes ainsi qu’une mission d’orientation visant à faire la lumière sur les différentes tendances et exigences de ce secteur.

Le salon In-Cosmetics rassemble les principaux acteurs du monde de la cosmétique, avec près de 1000 exposants internationaux d’ingrédients, de parfums, de matériel de laboratoire et de solutions réglementaires. Cette édition réunira près de 10 000 visiteurs professionnels, ont indiqué les organisateurs de l’événement.