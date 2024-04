Tunisie : Beit Al-Hikma honore le poète Moncef Louhaibi

L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit Al-Hikma organise une cérémonie en l’honneur de Moncef Louhaibi, poète et critique, le samedi 20 avril 2024, au Palais de l’Académie, sis à Carthage-Hannibal, à partir de 10H00.

La cérémonie est organisée à l’occasion de l’attribution du Premier Prix Sharjah de la critique poétique ainsi que le Prix Sheikh Zayed Book Awards, dans le cadre de la 20e édition du Festival de la poésie arabe de Sharjah.

Moncef Louhaïbi, né en décembre 1949 à Hajeb El Ayoun, est l’une des grandes voix de la poésie tunisienne et arabe contemporaine.

Professeur de langue et littérature arabes à l’université de Kairouan et à la faculté des lettres et des sciences humaines de l’université de Sousse, il a publié plusieurs recueils de poèmes en arabe : ‘‘Tables’’ (1982), où il réunit les poèmes qu’il a écrit pendant les années 1970, ‘‘Tables 2’’ (1991), ‘‘Manuscrit de Tombouctou’’ (1998), où il questionne l’histoire et les mythes des villes tunisiennes, ‘‘Les Affaires de la femme qui a oublié de grandir’’ (2010) et ‘‘Diwan Al-Ouhaibi’’ (2010 à la Maison de l’édition Mohamed-Ali de Sfax)5.

En 1999, il remporte le prix Aboul Kacem Chebbi pour son recueil ‘‘Métaphysique de la rose de sable’’ et reçoit, en 2012, le Comar d’or pour son premier roman ‘‘La Maîtresse d’Adam’’. Il publie en français ‘‘Que toute chose se taise’’ (2011), aux éditions Bruno Doucey. Il est également l’auteur de scénarios de courts métrages documentaires et de fictions, notamment ‘‘En attendant Averroès’’, ‘‘Paul Klee à Hammamet’’, ‘‘Devant les portes de Kairouan’’ et ‘Pays qui me ressemble’’, consacré au voyage de Paul Klee à Kairouan en 1914. Ses œuvres écrites en arabe ont été traduites en plusieurs langues.