Forte présence italienne à la Foire du Livre de Tunis  

Le président Kaïs Saïed a inauguré, vendredi 19 avril 2024, la Foire internationale du livre de Tunis. L’Italie est le pays invité d’honneur de la 38e édition de cet important événement culturel, qui se poursuivra jusqu’au 24 du même mois au Parc des Expositions du Kram.

Le ministre italien de l’Éducation et du Mérite Giuseppe Valditara et la directrice générale des bibliothèques et du droit d’auteur du ministère italien de la Culture, Paola Passarelli, ainsi que l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Alessandro Prunas, ont coupé le ruban du pavillon italien.

«Une occasion importante pour réitérer, à travers la culture, le lien profond entre notre pays et la Tunisie», a-t-il déclaré.

La visite du ministre italien de la Culture, Gennaro Sangiuliano, à la Foire est annoncée le 27 avril. Mais auparavant, le 20 avril, sera présenté le rapport de l’Association des éditeurs italiens sur l’édition italienne. Suivront des rencontres entre les représentants des maisons d’édition italiennes avec les professionnels du livre en Tunisie.

«L’âme méditerranéenne» est le thème du programme culturel italien qui sera abordé dans des rencontres, des dialogues, des tables rondes et des ateliers pour enfants et adolescents par des auteurs invités parmi lesquels Roberto Alajmo, Marino Bartoletti, Maria Borio, Pierfranco Bruni, Alfonso Campisi, Matteo Collura, Giuseppe Conte, Silvia Finzi, Roberto Mercadini, Claudio Pozzani, Tiziana Romanin, Evelina Santangelo et Marcello Veneziani.

Lors de la tournée des stands effectuée hier à la Foire, Kaïs Saïed a visité le pavillon de l’Italie et a discuté avec l’ambassadeur Prunas.

