MAE : Décès d’une pèlerine tunisienne dans un accident de la route à Médine

Une pèlerine tunisienne est décédée, ce samedi 20 avril 2024, dans un accident de la route survenu à Médine en Arabie Saoudite.

C’est ce qu’a annoncé le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, dans un communiqué diffusé par l’agence Tap, en précisant que cet accident, qui a également fait trois blessés, a impliqué un mini-bus transportant des pèlerins de différentes nationalistes venus de France pour accomplir les rites de la Omra.

Le ministère a précisé suivre de près la situation des blessés et ce, en coordination avec l’ambassade de Tunisie à Ryad et les consulats tunisiens à Djeddah et à Nice.

Y. N.