Rassemblement de protestation à Tunis : Le FSN réclame la libération des prisonniers politiques

Lors d’un rassemblement de soutien aux détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État, le Front du Salut national (FSN) a de nouveau pointé du doigt les procès politiques visant les opposants et a réclamé leur libération.

Initié et dirigé par Ahmed Nejib Chebbi et regroupant des partis de l’opposition à l’instar du parti Ennahdha, le FSN a organisé, comme chaque semaine, un rassemblement au centre ville de Tunis, ce samedi 20 avril 2024, en coordination avec les familles des détenus dans l’affaire de complot, afin d’exprimer son soutien absolu aux opposants incarcérés depuis plus de 14 mois.

Les membres de ce Front ont rappelé que la période de détention provisoire est arrivée à terme et ont de ce fait appelé la justice à remettre en liberté les détenus politiques.

Notons que la défense desdits détenus a pour sa part souligné la nécessité de respecter la loi dans le traitement de cette affaire, considérant que plusieurs violations ont été constatées, et a appelé à la libération de Khayam Turki, Ghazi Chaouachi, Issam Chebbi, Jawher Ben Mbarek, Ridha Belhaj et Abdelhamid Jelassi.

Les avocats affirment qu’à ce jour, ces derniers «sont des prisonniers politiques détenus de force » et a annoncé entamer les consultations nécessaires pour déterminer les prochaines étapes à suivre en fonction de la gravité des violations constatées et afin d’obtenir la libération des détenus.