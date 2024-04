Révélation: Israël a démarré la construction de deux colonies à Gaza

Israël est en train de construire deux colonies dans la bande de Gaza reliées par un corridor qui va diviser le territoire palestinien en deux. Les unités d’habitation préfabriquées et les infrastructures électriques sont déjà sur place. Par la force et le fait accompli, Israël cherche à dominer le territoire palestinien qui demeure son pire cauchemar et qui symbolise par excellence la résistance palestinienne à l’occupant israélien.

Par Imed Bahri

Le journal israélien Haaretz a révélé avoir vu des images satellite et d’autres photographiques prises mardi dernier qui révèlent que l’armée israélienne construit et développe actuellement deux colonies dans la bande de Gaza ainsi qu’une route stratégique les reliant qui aura pour vocation de diviser en deux la bande de Gaza.

La dénomination donnée par l’armée israélienne à la construction et au développement de ce projet, «le corridor de Netzarim», le décrit comme une réalisation à long terme et confirme qu’il est construit et qu’il l’est pour durer.

L’objectif vise à permettre à l’armée israélienne de contrôler les mouvements des Palestiniens du sud vers le nord et vice versa et de lancer des opérations dans différentes parties de la bande de Gaza, selon le journal israélien.

Le corridor est-ouest qui se trouve dans le centre de la bande de Gaza va de l’extrémité est jusqu’à la mer Méditerranée et divise désormais la bande de Gaza en deux bandes.

Bienvenue à la base de Netzarim

Le processus de construction des deux colonies est apparu clairement dans les images satellite prises à différents moments de la guerre par Planet Labs, une société spécialisée dans la collecte de données à distance sur la Terre et dans leur photographie à l’aide de ces satellites.

Selon le journal, les photos montrent que Netzarim a été pavée pour être une extension d’une route déjà existante. Ses terres ont également été préparées pour l’établissement des deux colonies. L’armée a ensuite transféré son équipement.

L’occupation israélienne a établi par le passé la colonie de Netzarim en 1977, à 5 kilomètres de la ville de Gaza, avec une superficie estimée à 2 325 dunums (un dunum équivaut à mille mètres carrés). Alors que la superficie totale que l’occupation israélienne contrôlait pour sécuriser les colons était d’environ 4 300 dunums. Le 15 août 2005, l’armée israélienne a commencé à évacuer les colons.

Selon Haaretz, les photos montrent également des unités d’habitation climatisées amenés sur le site, des infrastructures électriques, ainsi que des toilettes et des salles de bains. La phrase «Bienvenue à la base de Netzarim» était inscrite sur une barrière en béton aux avant-postes de la route côtière.

Haaretz a ajouté que le corridor de Netzarim qui est actuellement contrôlé par Israël fait partie des points de négociation entre Tel-Aviv et le Mouvement de la résistance islamique Hamas qui exige le retrait de l’armée israélienne de ce corridor et des colonies qui y sont établis. Négociations qui s’éternisent et qui se tiennent sous la houlette de l’Égypte et du Qatar. D’un autre côté, l’armée israélienne considère la construction et le contrôle du corridor comme un acquis obtenu grâce à sa guerre contre Gaza et souhaite que l’occupation du site se poursuive pendant une longue période.

Un nouveau système d’occupation

D’autre part, Israël, qui persiste à vouloir conduire une offensive sur Rafah, dans l’extrême sud de la bande de Gaza, en dépit du nombre très élevé des déplacés parmi les populations civiles palestiniennes qui y sont installés (presque 1,5 million), veut absolument mettre la main sur l’Axe Salaheddine surnommé également l’Axe de Philadelphie dans les Accords de Camp David de 1979 entre l’Égypte et Israël.

L’Axe est une étroite bande de terre de quatorze kilomètres de long située le long de la frontière entre l’Égypte et la bande de Gaza.

Ainsi, en mettant en place le corridor de Netzarim et en établissant deux colonies à ses deux bouts et d’autre part en mettant la main sur l’Axe de Philadelphie au sud, Israël met tout simplement la main sur la bande de Gaza et de ce fait établit un système d’occupation de la population gazaouie de toute part. Ainsi, les Gazaouis se trouveront confrontés à l’armée israélienne dans toutes les directions qu’ils empruntent vers le sud, le centre ou le nord. Les Israéliens pensent que de cette manière, Gaza sera dominé et sa résistance écrasée. Cependant, la guerre se poursuit et la résistance palestinienne n’a pas encore dit son dernier mot.

Affaire à suivre.