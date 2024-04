Tunisie-Japon : Inauguration, dimanche, d’un jardin de Seto à Nabeul

L’ambassade du Japon en Tunisie a annoncé, vendredi 19 avril 2024, l’inauguration d’un jardin de Seto dimanche à Nabeul, à l’occasion du 20e anniversaire du jumelage entre les deux villes.

A cette occasion, l’ambassadeur Takeshi Osuga a accueilli le Maire de Seto à sa résidence : « La célébration du 20e anniversaire du jumelage entre Seto et Nabeul aura lieu ce week-end, c’est d’ailleurs l’unique jumelage entre les deux pays », a commenté l’ambassade en précisant que l’évènement durera deux jours avec diverses activités.

« L’événement le plus marquant est l’inauguration d’un jardin de Seto à Nabeul le dimanche matin ! Nous espérons que ces deux journées seront fructueuses pour les échanges et que cette occasion sera un catalyseur d’une coopération diversifiée et à long terme entre les deux villes voire entre les deux pays», ajoute encore la même source.

