L’Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales de Tunis (Essect) organise, le 30 avril 2024 à l’hôtel Occidental, sous la tutelle de l’Université de Tunis et en partenariat avec la Konrad Adenauer Stiftung la deuxième édition des “Conférences du luxe” intitulée : «Le luxe, au cœur des métiers de l’artisanat, de l’art et du design».

L’objectif de cette conférence est de valoriser la richesse et l’authenticité du patrimoine artisanal, artistique et créatif de la Tunisie selon les critères et les standards internationaux du luxe. Pour ce faire, des créateurs tunisiens et internationaux dans le monde du luxe présenteront leurs activités et débattront des liens entre l’artisanat, l’art, le design et le luxe, tout en échangeant avec des acteurs de l’écosystème du luxe.

Les invités auront de plus l’occasion de découvrir une success story illustrant cette combinaison de l’artisanat, de l’art et du design, à travers la visite de la galerie Musk and Amber au Lac 1, à partir de 15h00.

Cet événement s’inscrit dans le cadre des activités du Master Management et Marketing du Luxe (MML), créé en 2018 à l’Essect. Premier et unique master professionnel délivrant un diplôme étatique dans cette discipline, cette formation répond non seulement à un besoin des professionnels dans le domaine du luxe qui recherchent des compétences managériales et marketing adaptées aux spécificités du secteur, mais aussi à un besoin entrepreneurial dans ce domaine.

Rappelons que la première édition des conférences du luxe de l’Essect, s’est tenue le 1er novembre 2019 à la maison de l’Utica, sous le thème «D’un savoir-faire ancestral à un produit de luxe. Comment valoriser la Tunisie ?», en présence du ministre de l’Industrie et des PME et de l’ambassadeur de France en Tunisie.

Cette deuxième édition qui se veut aussi réussie que la première, concrétise la volonté des responsables du Master MML de veiller à l’intégration des problématiques des entreprises tunisiennes et donc du terrain, dans la formation offerte par l’Essect.

Communiqué.