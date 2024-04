Tunisie : Issam Chebbi entre en grève de la faim et refuse désormais toute visite

Afin de protester contre sa détention et celle de tous les accusés dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État, Issam Chebbi secrétaire général Al-Joumhouri a décidé d’entrer en grève de la faim, ce jeudi 25 avril 2024.

C’est ce qu’a fait savoir Al-Joumhouri dans un communiqué, en précisant Issam Chebbi a indiqué, ce jour, à son épouse Fayza Rahem son intention d’entrer en grève de la faim mais aussi de refuser désormais toute visite, aussi bien celles de la famille que celle des avocats.

Dénonçant sa détention qu’il qualifie d’illégale et les conditions de celle-ci, Issam Chebbi a également décidé de ne plus accepter le «couffin hebdomadaire» contenant la nourriture que lui prépare sa famille, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Le parti a par ailleurs dénoncé le refus du procureur général près de la Cour d’appel d’octroyer des cartes de visites aux avocats des détenus dans cette affaire, estimant que cela reflète la tendance autoritaire qui ravage l’État et ses citoyens.

Rappelons que l’avocate Dalila Msadek Mbarek a annoncé, ce jeudi, que son frère Jawher Ben Mbarek a entamé, depuis deux jours et pour les mêmes raisons, une grève de la faim sauvage.

Y. N.