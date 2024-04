Sousse : Ouverture d’une enquête suite à la découverte d’un corps près d’un ravin

Le Parquet du tribunal de première instance de Sousse a ordonné l’ouverture d’une enquête suite à la découverte d’un corps sans vie près d’un ravin à Khezama.

C’est ce qu’a fait savoir le porte-parole dudit tribunal Wassim Cherif, dans une déclaration à Mosaïque FM ce vendredi 26 avril 2024, en précisant qu’un homme âgé d’une trentaine d’années a été découvert mort près d’un ravin et que des traces de coups et de blessures ont été constatées sur le corps de la victime, notamment à la tête et sur le côté gauche.

Le Parquet a ordonné une enquête pour homicide volontaire avec préméditation et a chargé l’unité sécuritaire spécialisée de Sousse de mener les investigations nécessaires sur ce meurtre.

Y. N.