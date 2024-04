Rencontre-hommage à Paris au professeur Larbi Bouguerra

Dans le cadre de ses «Rencontres / Liquaèts», le Centre pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT) organise une rencontre avec le Professeur Larbi Bouguerra autour de son dernier livre ‘‘Souvenirs d’ici et d’ailleurs. Du protectorat à l’indépendance » (éd. Nirvana, Tunis, 2024).

La rencontre se tiendra le vendredi 3 mai 2024 à 19h au Maltais Rouge (40 rue de Malte 75011 Paris – Métro République).

Larbi Bouguerra raconte dans ce livre son enfance à Bizerte, cette ville si particulière martyrisée au napalm, en juillet 1961, par l’armée du général de Gaulle. C’est à Bizerte, en 1946, qu’il a acquis l’amour de la Palestine quand des jeunes partaient pour y combattre le sionisme. Il conte sa formation (1956-1960) à l’Institut des hautes études de Tunis (rue de Souk Ahras et rue de Rome où a notamment enseigné Raymond Barre, plus tard Premier ministre français) et les tentatives françaises pour empêcher la naissance l’Université tunisienne.

Puis il aborde le versant parisien, le doctorat d’Etat en chimie à la Sorbonne et les combats d’un jeune contre le Néo-Destour et la lutte pour un Maghreb indépendant à l’AEMNA, au mythique 115 du boulevard Saint Michel au 5e arrondissement.

Le retour en Tunisie en 1967 n’a pas été facile pour ce militant un temps sans passeport ni bourse. Il y mènera sa femme, maître de conférences en hématologie à la Faculté de Médecine de Tunis qui y enseignera durant 23 ans.

Viendra ensuite la recherche si difficile sur les pesticides, les PCB et les sels fondus à la Faculté des Sciences de Tunis où il a enseigné près de 3 décennies avec la formation d’une bonne vingtaine de docteurs d’Etat et de docteurs de troisième cycle.

Larbi Bouguerra a écrit une quinzaine d’ouvrages et publié des centaines d’articles sur la science et l’environnement dans des journaux tunisiens (Réalités, La Presse…) et étrangers (Al Ahram, Le Monde Diplomatique, Le Monde, La Recherche, Le Canard Enchaîné…).

Le livre sera présenté par Noureddine Jouini, professeur émérite de l’Université Paris Sorbonne Nord. Après avoir enseigné à Gabès et après avoir été adjoint au directeur général de la recherche scientifique au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à Tunis, Jouini a rejoint à Villetaneuse le Laboratoire des sciences des procédés et des matériaux (LSPM). Spécialiste de la chimie des matériaux, de la synthèse des nanomatériaux et de chimie inorganique, il l’auteur de 123 publications dans ces domaines.